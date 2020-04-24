Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Политика
Песков рассказал о работе по оснащению больниц
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
Здоровье
Половину петербуржцев назвали бессимптомными носителями коронавируса
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что носителями коронавируса в городе являются не только больные с установленным диагнозом, но и почти половина жителей.
Московский Комсомолец 05:56
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
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РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
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Турция ожидает иностранных туристов с конца августа
Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Газета.Ru 06:41
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Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
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Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
«АвтоВАЗ» остановит производство до 18 мая
Руководство «АвтоВАЗа» приняло решение остановить конвейер с 29 апреля до 18 мая включительно.
Национальная служба новостей 06:38
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
Происшествия
Чебоксарки укусили и побили задержавших их на прогулке полицейских
По данным полиции, гуляющая в парке чебоксарка в ответ на замечание стражей порядка «стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт».
REGNUM 06:41
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Петербуржцам разрешили посещать дачи и садовые участки в Ленобласти
Телеканал Санкт-Петербург 06:44
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
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Анатолий Цой победил на шоу «Маска»
Ранее председатель жюри Филипп Киркоров предполагал, что под маской находится Никита Пресняков, однако примерно в середине сезона члены жюри начали подозревать, что там может скрываться и Анатолий Цой, так как по подсказкам многое указывало именно на него.
Popcake 03:14
Общество
Алтайский край закроют границы с соседними регионами
В Алтайском крае вводят пропускной режим на границах с другими регионами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
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В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
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Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
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Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A
Соединенные Штаты Америки к 2021 году планируют разместить на Аляске истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.
ToDay News Ufa вчера в 08:28
Общество
Мишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Московский Комсомолец 04:49
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От коронавируса не помогут чеснок и имбирь — Роскачество
Специалисты Роскачества объяснили, почему имбирь и чеснок не помогают в профилактике коронавируса.
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