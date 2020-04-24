Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:30, Ашберн
Комментарии
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
Новые автомобили 23 апреля в 12:26
Здоровье
От лекарства против коронавируса во Франции умерли четыре человека
В результате воздействия гидрохлорохина в больницах страны умерли уже четыре пациента.
Профиль 14:28
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Общество
У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки
MedikForum.ru 17:41
Наука
Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли
Pravda.Ru 23 апреля в 14:55
Политика
Минобороны России опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе
В Минобороны отмечают, что «уникален в своем роде впервые опубликованный в разделе знаменательный документ: приветственное письмо американского ветерана встречи на Эльбе - рядового Джозефа Половски лично маршалу Коневу в 1963 году, в котором американец тепло приветствует и поздравляет со знаменательной датой советского военачальника».
Комсомольская правда вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Авто
Появились первые изображения обновленной Toyota Hilux
Премьера обновленного Toyota Hilux ожидается до конца 2020 года. Первой его получит Австралия, там продажи должны начаться уже в июле.
Автоновости дня вчера в 07:11
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия вчера в 00:45
Происшествия
В Туле горит завод по производству битума
Крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс».
Известия 18:09
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor вчера в 09:55
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
Авто
Кроссовер Beijing X7 получил модульную платформу BMFA
В базовой комплектации кроссовер Beijing X7 получил передний привод, а также многорычажную подвеску.
Rusargument 07:21
Политика
Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
РИА Новости 18:32
Общество
В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:32
Технологии
Энтузиаст продемонстрировал, как может выглядеть «инновационная система охлаждения» PlayStation 5
Недавно в сети появилась информация о патенте от компании Sony, в котором описывается система охлаждения.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Футбол
«Олимпиакос» могут отправить в низший дивизион из-за договорного матча
Если факт организации встречи с фиксированным результатом будет доказан, клубам грозит понижение в классе, а организаторам, в том числе переболевшему коронавирусом президенту «Олимпиакоса» Вангелису Маринакису, — пожизненное отстранение от футбольной деятельности, сообщает SDNA.
Bookmaker-ratings.ru 01:20
Наука
Рассчитана кристаллическая структура сверхтвердых боридов молибдена
Ранее группа физиков под руководством Артема Оганова, профессора Сколтеха и МФТИ, опубликовала в Journal of Applied Physics работу, в которой был предложен список твердых и сверхтвердых материалов, имеющих потенциальное приложение во многих областях промышленности.
Naked Science вчера в 04:40
Единоборства
Волк Хан обратился к Олегу Тактарову
FightTime.ru 23 апреля в 17:11
Гаджеты
Porsche показала сенсорные экраны Apple CarPlay для 911s 1960-х годов
Первый PCCM соответствует элементам управления с одним DIN (стандарт размера, установленный немцами в 80-х годах, что означает Deutsche Industrie Norm), найденный в Porsche 911 с 1960-х до начала 1990-х моделей 993.
SpeedMe вчера в 00:10
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 08:33
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Наука
Пандемия COVID-19 стала причиной паранойи
Психиатры считают, что хотя данный случай и является первым зафиксированным примером параноидальных проявлений, связанных с COVID-19, сам факт влияния медиасообщений в условиях чрезвычайной ситуации на содержание галлюцинаций вполне предсказуем.
Популярная механика 16:06
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42