Финансы
РИА НовостиЦентробанк снизил ключевую ставку до 5,5%
Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых. Этот показатель вернулся к историческому минимуму конца 2013-го - начала 2014 года.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Комментарии
Игры
Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
CyberSport.ru 16:30
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Гаджеты
Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего
Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
3DNews 17:07
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
Коммерсантъ 07:44
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Баскетбол
НБА может отложить открытие тренировочных баз
Ранее сообщалось, что НБА планирует с 1 мая разрешить клубам открыть тренировочные базы в городах и штатах, где местные власти ослабили режим самоизоляции, и позволить игрокам проводить индивидуальные тренировки.
Sports.ru 15:32
Здоровье
Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса.
Газета.Ru 16:29
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Общество
Толпы людей на пляжах Калифорнии стали поводом для ужесточения мер
Массовый выход людей на пляжи вынудил власти Калифорнии применять более жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 17:51
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Здоровье
Раскрыта серьезная опасность коронавируса для мозга
Вирусолог Джереми Россман (Jeremy Rossman) из Университета Кента в Великобритании раскрыл, каким образом коронавирус может влиять на мозг людей и вызывать неврологические симптомы.
Lenta.ru 17:14
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Политика
США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Питер Наварро, американский экономист и советник Белого Дома, рассказал, что КНР завезла в США непригодные для использования тесты по выявлению коронавирусной инфекции в организме человека.
ToDay News Ufa 17:59
Политика
Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США улучшается.
РИА Новости 18:30
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Происшествия
В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
Общество
Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram.
РБК 16:49
Общество
Коронавирусом в России заразились почти 900 военных
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о количестве заразившихся коронавирусом среди курсантов, слушателей высших военных учебных заведений, преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.
Профиль вчера в 13:57
Политика
Частные компании, которые поставляют тесты на коронавирус в России, связаны с чиновниками и окружением президента
У других частных фирм, которые поставляют тесты, есть связи с Роспотребнадзором и бизнесменами из окружения президента Владимира Путина.
Эхо Москвы 18:04
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Политика
Бибилов вернул Цхинвалу название Сталинир
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о временном переименовании Цхинвала в Сталинир - его советское название.
Московский Комсомолец 11:55
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Продление карантина на год ждать не стоит. Такое мнение выразил депутат Госдумы Константин Затулин.
ФедералПресс 18:22
Общество
В Москве пройден пик ажиотажного спроса на продукты
В Москве пройден пик "продуктовой паники" и ажиотажного спроса на социально значимые продовольственные товары на фоне коронавируса.
Газета.Ru 13:11
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Футбол
Зиеш: переход в «Челси» кажется мне правильным. Лэмпард произвёл хорошее впечатление
Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, рассказал о своих впечатлениях от перехода и поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.
Чемпионат 18:22