Финансы
РИА НовостиЦентробанк снизил ключевую ставку до 5,5%
Центробанк объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых. Этот показатель вернулся к историческому минимуму конца 2013-го - начала 2014 года.
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Комментарии
Энергетика
ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири
Почему ЛУКОЙЛ сокращает бурение Один из собеседников среди подрядчиков ЛУКОЙЛа утверждает, что на полгода — с начала мая и до начала ноября — планируется приостановить работу 26 буровых станков из около 130 (20%), которые ведут бурение для компании.
РБК 10:01
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
РИА Новости 13:06
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46
Игры
Cyberpunk 2077 покажут на цифровом мероприятии Summer of Gaming в июне
Портал IGN у себя на сайте объявил нового участника программы своего цифрового мероприятия Summer of Gaming — им стала горячо ожидаемая ролевая игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.
3DNews 06:12
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»
Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.
Soccer.ru 13:35
Наука
Следы коронавируса нашли в каплях больничных аэрозолей
Китайские ученые обнаружили множество фрагментов РНК коронавируса нового типа в каплях аэрозолей внутри больниц Уханя – города, где началась эпидемия.
ТАСС Наука 09:18
Общество
Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»
Аргументы недели вчера в 11:59
Политика
Бибилов разрешил называть Цхинвал Сталиниром
Название "Сталинир" будет использоваться для обозначения столицы Южной Осетии наравне с современным названием города во время празднеств, посвященных Великой Отечественной войне, постановил президент республики Анатолий Бибилов.
Кавказский узел 17:33
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Здоровье
В Британии выявили детский синдром коронавируса
Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society.
Взгляд.ру 11:21
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта собрал 12 млн зрителей
Рэпер Трэвис Скотт устроил грандиозное шоу для игроков компьютерной игры Fortnite. У экранов собралось более 12 миллионов зрителей.
Inc-news.ru вчера в 09:29
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Общество
Губернатор Подмосковья рассказал о нехватке сотрудников скорой помощи
В Московской области из-за напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции не хватает сотрудников скорой помощи.
Известия 16:04
Космос
В Сети показали видео с вылетевшим из кратера вулкана НЛО
Актуальные Новости 25 апреля в 23:01
Наука
Пятилетнее экспериментальное потепление указало на потенциальную угрозу тайге
Пятилетний полевой эксперимент в бореальных лесах Миннесоты выявил чувствительность доминантных древесных видов к повышению температуры окружающей среды — все они откликнулись на потепление ранним стартом вегетации.
N+1 15:19
Общество
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В столице за сутки скончались 44 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 15:42
Наука
Безлегочные саламандры обзавелись быстрым языком
Безлегочные саламандры научились молниеносно выбрасывать язык при ловле добычи благодаря нескольким изменениям строения этого органа, которые возникали несколько раз в разных систематических группах, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
N+1 15:08
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 25 апреля в 08:38
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
REGNUM вчера в 20:22
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
В Госдуме оценили вероятность продления режима самоизоляции на год
Многие требуют, чтобы мы растянули этот режим до невозможности: на все лето или целый год. Говорят, что надо все ужесточать и ужесточать.
Московский Комсомолец 17:47
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47