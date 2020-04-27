Финансы

EastRussiaEastRussiaБанк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 5,5%. В правлении банка заявили о пересмотре базового сценария прогноза и переходе в область мягкой денежно-кредитной политики. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, регулятор готов к дальнейшему снижению ключевой ставки.
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с чего всё началось
Принятые меры для борьбы с пандемией тормозят развитие экономики, а также оказывают «значительное и продолжительное» дезинфляционное влияние, указывает
 ЦБ.
Свободная Прессавчера в 02:13

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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

РИА Новости25 апреля в 01:00

Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых

Интерфаксвчера в 17:31

Центробанк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Новый Омск25 апреля в 11:20

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Знамя труда (Сланцы)25 апреля в 07:19

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

Элитное.РУ25 апреля в 05:40

Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов

Волга-Каспий03:05

ЦБ продолжает снижать ключевую ставку и ухудшать прогноз ВВП

Коммерсантъ24 апреля в 18:00
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Комментарии

Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
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Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
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Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
1K
Общество

России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу

Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Lenta.ru 22:33
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Игры

Sony перенесла релиз The Last of Us Part II на июнь

Видеоигра The Last of Us Part II выйдет 19 июня.
Экономика сегодня 16:36
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Общество

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
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Происшествия

В Волгограде взорвался автомобиль: один человек пострадал

Вести.Ru 12:26
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Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru 19:18
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Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 15:13
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Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 22:14
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Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек

Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Происшествия

Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе

Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе.
Вести.Ru 05:57
Гаджеты

Samsung оснастит смартфон Galaxy A21s мощным аккумулятором

UfacityNews.ru 16:58
2
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
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Космос

Телескоп Хаббл показал потрясающие изображения космоса

Космическому телескопу Хаббл исполнилось 30 лет, и в ознаменование этого события были опубликованы потрясающие снимки космоса.
Южный Федеральный 25 апреля в 06:46
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Общество

Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском 22:29
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Происшествия

ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК 11:48
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Авто

Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Тарантас Ньюс вчера в 02:36
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Общество

В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
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Экономика

Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК 22:59
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
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Авто

Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей

Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС.
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Политика

Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений

Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях.
Пункт А 03:28
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
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Общество

Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт

Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
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Общество

Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI

Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
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Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»

Аргументы недели вчера в 11:59
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Происшествия

167 детей пострадали в Кемерове за выходные

У пяти пострадавших — укусы собак и кошек, у восьми — открытые раны, ещё у 10 — переломы, 58 детей уже успели покусать клещи.
Газета Кемерова 22:58
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