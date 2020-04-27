с чего всё началось

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 5,5%. В правлении банка заявили о пересмотре базового сценария прогноза и переходе в область мягкой денежно-кредитной политики. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, регулятор готов к дальнейшему снижению ключевой ставки.

Религия Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.

Кино Названы самые прибыльные фильмы 2019 года Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline. 18

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 1K

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1,2K

Биатлон Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".

Общество Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих «Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак. 216

Происшествия В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. 3

Здоровье В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 506

Космос Телескоп Хаббл показал потрясающие изображения космоса Космическому телескопу Хаббл исполнилось 30 лет, и в ознаменование этого события были опубликованы потрясающие снимки космоса. 4

Общество В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех. 137

Экономика Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.

Авто Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей Немецкое тюнинг-ателье Klassen показало специальную версию Land Rover Range Rover с увеличенной колесной базой и бронекапсулой, сообщает автомобильное издание ТАРАНТАС НЬЮС. 28

Политика Завтра ожидается заявление Владимира Путина о продлении ограничений Накануне, 26 апреля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что, как ожидается, на этой неделе президент выступит с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом и связанных с этим ограничениях. 822

Общество Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1". 1