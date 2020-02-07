Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд

В случае дальнейшего снижения ключевой ставки, в 2020 году средняя ставка по ипотеке могут впервые истории составить менее 8,5% годовых. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 20 марта.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
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