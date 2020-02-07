с чего всё началось

В случае дальнейшего снижения ключевой ставки, в 2020 году средняя ставка по ипотеке могут впервые истории составить менее 8,5% годовых. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 20 марта.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку в шестой раз подряд

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Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Политика На Украине остались недовольны решением Совета Европы Принятое Комитетом министров Совета Европы решение о процедуре реагирования на нарушения уставных обязательств станами-членами организации разочаровало Украину.

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Экономика Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.

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Технологии Samsung объяснил блокировку телевизоров Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.