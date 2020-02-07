Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Отмечается, что если ситуация продолжит развиваться в соответствии с прогнозом, то Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. 2 февраля сообщалось, что крупнейшие российские банки уменьшили ставки по рублевым вкладам. Корректировки продиктованы снижением ключевой ставки.
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Решение ЦБ РФ снизить ставку до 6% - обоснованное

Finam.Ru05:52

Ключевая ставка может и дальше быть снижена — Банк России

Красная весна05:53

Аналитики Уралсиба ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 6,0% на заседании 7 февраля

Финмаркет04:17

ЦБ снизил ставку до 6%, предупредив, что, возможно, на этом не остановится

Евразия Daily05:35

Что будет с рублем после заседания Банка России

Российская газетавчера в 22:00

Эксперты: ЦБ понизит ключевую ставку до 6% из-за коронавируса и низкой инфляции

ТАССвчера в 06:49

Банк России может снизить ключевую ставку в шестой раз подряд

Эксперт Северо-Запад04 февраля в 07:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду

Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Нева Спорт 03:30
Общество

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
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Кихира стала первой в КП на турнире четырех континентов

Нева Спорт вчера в 08:25
Происшествия

В Милане обнаружили тело россиянки

РИА Новости 03:54
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
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Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции

Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии.
РБК вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 01:26
Общество

Мать девочки, прожившей пять лет в медцентре, обжалует решение суда

ФАН 05 февраля в 12:25
Общество

Прокурор Красноярского края подал в отставку

РБК 05:00
Общество

Директором «Роскино» назначена Евгения Маркова

Генеральным директором АО «Роскино» назначена Евгения Маркова, 6 февраля был подписан приказ Росимущества о ее назначении.
Красная весна 01:46
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Авто

«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле

Катунь 24 03:32
Политика

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия

Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
РБК 04:53
Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
RT на русском 05:08
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Вести.Ru 04:08
Здоровье

Минздрав готовится к возможному распространению в России коронавируса

Сергей Краевой отметил, ведомство не может прогнозировать развитие заболевания в России, но готовится к возможной масштабной инфекции.
Общественное телевидение России 04 февраля в 06:20
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Политика

Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая

Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву на парад 9 мая.
РИА Новости 04:13
Армия и оружие

Американцы расширяют базу в Ираке после удара иранских ракет

Почти месяц назад, 3 января, Тегеран произвел по этой базе ракетную атаку в качестве ответной меры на убийство командующего подразделением КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани и высокопоставленных членов шиитского ополчения Ирака.
ANNA-News 04 февраля в 08:48
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Телеканал 360° 05:17
Здоровье

Второй центр онкопомощи появится в Зауралье

В Зауралье появится второй центр амбулаторной онкологической помощи.
За облаками 04:25
Гаджеты

В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD

Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
iXBT.com 04:42
Происшествия

В Петербурге двое подростков провалились под лед

Российская газета 03:52
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Политика

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
РБК вчера в 05:53
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