Финансы
ИзвестияЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Отмечается, что если ситуация продолжит развиваться в соответствии с прогнозом, то Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. 2 февраля сообщалось, что крупнейшие российские банки уменьшили ставки по рублевым вкладам. Корректировки продиктованы снижением ключевой ставки.
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Футбол
Кокорин: Пока ни с кем переговоры не веду
Фовард «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что не ведет переговоров с другими клубами.
Общество
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Фигурное катание
Кихира стала первой в КП на турнире четырех континентов
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Армия и оружие
Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции
Турецкие военнослужащие второй раз за неделю не приняли участие в совместном патрулировании с российскими коллегами в Сирии.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Общество
Мать девочки, прожившей пять лет в медцентре, обжалует решение суда
Общество
Директором «Роскино» назначена Евгения Маркова
Генеральным директором АО «Роскино» назначена Евгения Маркова, 6 февраля был подписан приказ Росимущества о ее назначении.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Авто
«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Здоровье
Минздрав готовится к возможному распространению в России коронавируса
Сергей Краевой отметил, ведомство не может прогнозировать развитие заболевания в России, но готовится к возможной масштабной инфекции.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Политика
Министр обороны не советует президенту Эстонии ехать в Москву на 9 мая
Министр обороны Эстонии Юри Луйк не советует президенту страны Керсти Кальюлайд в случае получения приглашения ехать в Москву на парад 9 мая.
Армия и оружие
Американцы расширяют базу в Ираке после удара иранских ракет
Почти месяц назад, 3 января, Тегеран произвел по этой базе ракетную атаку в качестве ответной меры на убийство командующего подразделением КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани и высокопоставленных членов шиитского ополчения Ирака.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Здоровье
Второй центр онкопомощи появится в Зауралье
В Зауралье появится второй центр амбулаторной онкологической помощи.
Гаджеты
В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD
Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
Происшествия
В Петербурге двое подростков провалились под лед
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Политика
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.