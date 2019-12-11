Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Политика
Зеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа
Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Политика
Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину
«Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая этот вопрос», — сказал Песков.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Общество
В России рекордно упали цены на последний iPhone
Последняя модель iPhone 11 Pro Max подешевела в России до 77 тыс. рублей. Об этом сообщил портал Hi-tech.mail.ru.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Футбол
Гинера отстранили от футбола на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил на три месяца президента московского ЦСКА Евгения Гинера за оскорбление судей.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили
Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» займутся экранизацией Лавкрафта
Как оказалось, сценаристы заключили контракт с Warner Bros. и вот-вот приступят к созданию пока безымянного триллера по мотивам графического романа «Лавкрафт».
Происшествия
Пожар на складе тканей в Москве разросся до площади футбольного поля
Площадь пожара на складе в московском районе Чертаново Центральное увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, что равняется площади футбольного поля.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Культура
Шарапова снялась в эпизоде сериала «Утреннее шоу»
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла участие в съемках сериала «Утреннее шоу», который выходит на стриминговом сервисе Apple TV+.
Единоборства
Глава UFC восхитился российским турниром по пощечинам
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт восхитился российским турниром по пощечинам. Видео доступно в его Instagram.
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Гаджеты
На многих телефонах с 2020 года перестанет работать WhatsApp
Любителям мессенджера WhatsApp сообщили нерадостную весть – с 2020 года он перестанет работать на многих устройствах.
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Телеканал Netflix выложил финальный трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского.
Политика
В Кремле прокомментировали данные Росстата об убыли населения
Как подсчитали эксперты Росстата, за девять месяцев этого года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 259 600 человек.
Наука
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
Финансы
Курс рубля обновил максимумы к евро и доллару с 2018 года
Укреплению российской валюты помог ряд факторов, к которым относятся сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, взлетевшая в тот же день вечером цена нефти марки Brent выше $64,8 за баррель, сохранение ставки ЕЦБ и риторика главы европейского центробанка Кристин Лагард на своей первой конференции на этом посту.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
Путин присвоил врио главы Иркутской области звание генерал-полковника
Российский президент Владимир Путин присвоил Игорю Кобзеву, который был назначен врио губернатора Иркутской области, звание генерал-полковника внутренней службы.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
На 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова, говорится в сообщении Театра на Малой Бронной.
Хоккей
Кравцов расторг контракт с «Трактором»
«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов расторгли контракт, информирует официальный сайт КХЛ.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Политика
Путин выступит на митинге «КамАЗа»
Владимир Путин выступит на торжественном митинге по случаю 50-летия автозавода, посмотрит новые производственные линии и пообщается с работниками, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Здоровье
В Пензе молодых врачей посвятили в профессию
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.