Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
Читать в источнике
Комментировать551

Подробнее о событии

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомости15:13

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новостивчера в 00:00

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России на последнем в этом году заседании Совета директоров снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Эхо Москвы13 декабря в 06:32

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Культура

Умерла звезда французской «Новой волны» Анна Карина

РИА Новости 04:33
Экономика

Fesco планирует продать зерновой бизнес

Группа Fesco планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Космос

Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу

N+1 10 декабря в 19:02
Происшествия

Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе

В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 07:02
Космос

Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Взгляд.ру 13 декабря в 20:42
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Политика

«Северный поток-2»: Германия пришла в ярость из-за действий США

В Германии действия американских законодателей назвали прямой атакой на Евросоюз.
Вести.Ru 12:20
Спорт

Велотрек. Страшный массовый завал состоялся на этапе Кубка мира

Вести.Ru 15:58
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 12 декабря в 08:45
Политика

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия 15:47
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Футбол

Паредес забил первый гол за «ПСЖ»

Sports.ru 15:29
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Общество

Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

РИА Новости 13:57
Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.
Ведомости 15:28
Общество

Представительница Ямайки получила звание «Мисс мира»

Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала представительница Индии Суман Рао.
ПолитРоссия вчера в 12:40
Спорт

Сборная России выиграла бронзу женского ЧМ по гандболу

На предварительном и основном групповых этапах ЧМ сборная России не потеряла ни одного очка, а осечку допустила в полуфинале, уступив Нидерландам.
Интерфакс-Спорт 05:08
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев.
РБК 02:25
Футбол

Д. Фергюсон о замене Моизе Кина: «Мне нужно было убить время»

Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон прокомментировал свое решение заменить форварда "ирисок" Моизе Кина на 89-й минуте игры, ведь сам итальянский футболист вышел на поле только на 70-й минуте:Это было не из-за его игры.
Soccer.ru 11:50
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Кино

Анатолий Васильев вернется в седьмом сезоне «Сватов»

Отмечается, что он появится в седьмом сезоне сериала. Как известно, актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.
Газета.Ru 16:20
Политика

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний заявил об официальной ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Комсомольская правда вчера в 08:22
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
РБК 14:51
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
RT на русском 13 декабря в 00:37
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное