Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

Экономика Fesco планирует продать зерновой бизнес Группа Fesco планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

Происшествия Два дальнобойщика умерли после обеда в придорожном кафе В городе Николаев на Украине два дальнобойщика умерли после обеда с выпивкой в придорожном кафе, еще трое госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Экономика Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.

Политика В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.

Политика Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

Общество Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Спорт Сборная России выиграла бронзу женского ЧМ по гандболу На предварительном и основном групповых этапах ЧМ сборная России не потеряла ни одного очка, а осечку допустила в полуфинале, уступив Нидерландам.

Футбол Д. Фергюсон о замене Моизе Кина: «Мне нужно было убить время» Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон прокомментировал свое решение заменить форварда "ирисок" Моизе Кина на 89-й минуте игры, ведь сам итальянский футболист вышел на поле только на 70-й минуте:Это было не из-за его игры.

Политика Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний заявил об официальной ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.