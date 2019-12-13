Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Политика
В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Общество
Якубович ответил на сообщения об ошибке в слове на «Поле чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович посоветовал проверить написание слова, которое было загадано в последнем выпуске передачи, в словаре.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!"
Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Хоккей
Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала по хоккею
Россия обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Биатлон
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера
Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим
Молятся за ее здоровья и в Иерусалиме. Стало известно, что несколько лет назад Анастасия Заворотнюк совершала паломничество на Святую землю.
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Анкара предложила США продать им системы противоракетной обороны ПРО Patriot, однако американская сторона пока не дала ответа, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о потере двоих детей и алкогольной зависимости
Российский исполнитель Дима Билан рассказал о своей неудачной попытке стать отцом.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.