Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о стратегии на бой с Фергюсоном
Авто
Ferrari отложит электромобиль как минимум до 2025 года
Прошлой осенью компания обнародовала планы развития до 2022 года.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности в первом соглашении с Китаем.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Футбол
Игбун сравнил Гончаренко и Семака
Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Происшествия
Названы имена подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходят подозреваемыми пять человек, сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10
Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Кино
В прокат вышел «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
В прокат вышел фильм "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2". Главной интригой комедии стало отсутствие в сюжете персонажа Гриши Измайлова, которого играл Александр Петров.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей
Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
Армия и оружие
РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США
Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Гаджеты
Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей
Американская корпорация Apple объявила о старте продаж самого мощного и дорого компьютера для профессионалов Mac Pro.
Космос
Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard
Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
Политика
Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс
Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Происшествия
Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован
Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США
Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Футбол
Эмери отклонил предложение «Эвертона»
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отказался от предложения «Эвертона».
Спорт
Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского
Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Спорт
Женская сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира
Экономика
«Силовые машины» выиграли конкурс по субсидиям на газовые турбины
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова стала победителем конкурса на субсидию на разработку технологии по производству газовых турбин большой мощности (ГТБМ), подтвердили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.
Политика
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.