Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
Читать в источнике
Комментировать499

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русскомвчера в 12:48

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ruвчера в 13:00

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Интерфаксвчера в 05:44

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАССвчера в 06:06

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

13 декабря. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Происшествия

Сын Валерии снова попал в аварию

Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Lenta.ru вчера в 13:32
Политика

S&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»

Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
Нефтегазовая вертикаль вчера в 10:34
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM вчера в 10:44
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит вчера в 07:14
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Армия и оружие

РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США

Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Pravda.Ru вчера в 03:48
Армия и оружие

Тотальный контроль: «Контейнер» обнаружит авиацию НАТО в Европе и Азии

Заступившая на боевое дежурство радиолокационная станция "Контейнер" позволит ВКС России контролировать все полеты боевой авиации НАТО в Европе и Азии.
Российская газета вчера в 06:11
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей 11 декабря в 10:00
Армия и оружие

ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе

ФАН вчера в 08:08
Футбол

Игбун сравнил Гончаренко и Семака

Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Sport.ru вчера в 03:59
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Car.ru вчера в 13:25
Гаджеты

Новый камерофон тоже может снимать Луну

iXBT.com вчера в 22:45
Футбол

Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»

ЦСКА показал, что может на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам.
ProstoProSport вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru вчера в 05:15
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Происшествия

Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

Газета.Ru вчера в 23:37
Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
SM News 12 декабря в 10:32
Общество

Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе

Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Газета.Ru вчера в 21:25
Наука

Ученые рассказали о продолжительности жизни человека

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какова максимальная естественная продолжительность жизни человека.
Волгоградская правда вчера в 21:22
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Metaratings вчера в 15:00
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Футбол

Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»

Команда "Интер Майами" заинтересована в трансферах двух игроков петербургского "Зенита", сообщает Miami Herald.
Газета.Ru вчера в 20:15
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor вчера в 05:17
Наука

Волос человека оказался прочнее шерсти слона

Оказалось, что человеческие волосы гораздо прочнее шерсти слона. Шерсть слона в четыре раза толще, чем волосы человека.
Anonsens 12 декабря в 13:03
Экономика

Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка

Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк") и Кранбанка (г. Иваново), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС вчера в 01:26
Шоу-бизнес

Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

Московский Комсомолец 11 декабря в 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное