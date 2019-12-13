Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы13 декабря в 10:05

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря.
РБК вчера в 22:19
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Евразия Daily вчера в 05:08
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс вчера в 07:19
Политика

Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе

Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Футбол

Хосеп Гвардиола: «У меня нет ни одной мысли о „Ливерпуле“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что он не задумывается о попытках нагнать «Ливерпуль» в чемпионате Англии.
Матч ТВ вчера в 18:29
Происшествия

В Омске родители заставляли ребенка в наказание стоять на гречке

ТАСС 00:41
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

«Мисс мира» стала девушка из Ямайки, россиянку в финал не взяли

В Лондоне в субботу, 14 декабря, прошел международный конкурс "Мисс мира 2019".
Вести.Ru вчера в 12:52
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета 13 декабря в 13:40
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве

По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
Газета.Ru 00:06
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета вчера в 18:24
Здоровье

Пациентку с инсультом отправили в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась на то, что ее маму, которой поставили диагноз обширный инфаркт, врачам неотложки пришлось отправить в больницу на полу вагона.
НТВ вчера в 15:35
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 13 декабря в 02:02
Экономика

Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане

По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
ТАСС вчера в 08:42
Происшествия

Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд Новой Зеландии произошло 9 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:50
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек

В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Uznayvse.ru 13 декабря в 10:57
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Кино

Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 12 декабря в 07:37
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Мослента вчера в 03:17
Футбол

Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.
Газета.Ru вчера в 02:27
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия 13 декабря в 13:24
Футбол

Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Чемпионат вчера в 14:19
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
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