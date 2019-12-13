Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы13 декабря в 10:05
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Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
ТАСС вчера в 22:35
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ 12 декабря в 05:43
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале

Минимум 14 человек погибли при аварии с автобусом в центральной части Непала, сообщает агентство Xinhua в воскресенье, 15 декабря.
Известия 01:30
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Авто

Названо оптимальное время для покупки нового автомобиля

Еще недавно самым выгодным временем для покупки нового автомобиля был январь, когда оставшиеся машины прошлого года выпуска отдавали с самыми большими скидками.
Автоновости дня 00:30
Биатлон

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Журналистская правда вчера в 10:35
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье

Кардиолог рассказал, что он делает каждую неделю для здоровья сердца

Отказ от курения в сочетании с контролем за уровнями артериального давления и холестерина являются самыми важными мерами для сохранения сердца и сосудов, считает главный врач медицинского центра при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл.
Российская газета 00:09
Технологии

«Смартфонное» поколение плохо определяет время по часам со стрелками

Социологический опрос показал, что люди в возрасте от 18 до 24 лет затрудняются определять время по часам со стрелками.
ГТРК Южный Урал вчера в 02:56
Общество

В России раскрыли новый канал утечки персональных данных

По роду своей работы системные администраторы имеют доступ к полному объему информации в базах данных финансовых и иных учреждений.
REGNUM вчера в 19:26
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru вчера в 14:19
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Технологии

Полигон для московского мусора на станции Шиес Архангельской области строить нельзя. Научно доказано

В докладе содержатся три научно доказанных факта о том, почему полигон на Шиесе строить нельзя.
7х7 13 декабря в 10:00
Общество

Титул «Мисс мира-2019» получила представительница Ямайки

Представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх стала победительницей конкурса «Мисс мира-2019», сообщается в Instagram конкурса.
Коммерсантъ вчера в 15:38
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 13 декабря в 03:40
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия

В Подмосковье четыре человека пострадали при пожаре в пятиэтажке

РИА Новости 00:35
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru вчера в 11:37
Авто

Названы ошибки во время прогрева, которые совершают миллионы водителей

Эксперты перечислили правила, которые нужно соблюдать для быстрого и эффективного прогрева остывшего автомобиля.
МедиаПоток вчера в 05:14
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Шоу-бизнес

София Ротару отказывается от концертов в России

18 ноября стало известно, что народная артистка СССР София Ротару решила вернуться с концертами в Россию после того, как в прошлом году отказалась от выступлений в РФ из-за ситуации на Украине.
Евразия Daily вчера в 05:08
Единоборства

Теофимо Лопес нокаутировал Комми, стал чемпионом IBF

После объявления Лопеса победителем и чемпионом мира в легком весе на ринг поднялся Василий Ломаченко, который подтвердил, что бой с Лопесом состоится в апреле следующего года.
Allboxing.ru вчера в 22:47
Происшествия

Концерт популярного исполнителя в Перми закончился массовой потасовкой

Вести.Ru вчера в 23:33
Спорт

Иванова победила на этапе Кубка мира в Канаде

На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) разыгран комплект медалей в одиночном разряде.
Матч ТВ 13 декабря в 22:08
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Реальное время 13 декабря в 17:27
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