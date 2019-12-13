Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых
Эхо Москвы13 декабря в 10:05
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По роду своей работы системные администраторы имеют доступ к полному объему информации в базах данных финансовых и иных учреждений.
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Полигон для московского мусора на станции Шиес Архангельской области строить нельзя. Научно доказано
В докладе содержатся три научно доказанных факта о том, почему полигон на Шиесе строить нельзя.
Общество
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Политика
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Спорт
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На этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада) разыгран комплект медалей в одиночном разряде.
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