Экономика

РБКРБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд

Forbes13 декабря в 05:30

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости 13 декабря в 11:01
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

РИА Новости 02:04
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Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Lenta.ru 01:41
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
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В Севастополе всплыла подлодка, затонувшая вместе с доком

В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док и находившаяся в нем на момент аварии списанная же подводная лодка.
Российская газета 02:54
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК вчера в 08:09
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

Врио иркутского губернатора Кобзев посетит зону наводнения

Ранее сообщалось, что в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева.
Интерфакс - Россия 13 декабря в 02:56
Биатлон

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете

LiveResult.Ru вчера в 13:15
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Политика

В ДНР рассказали о новых участках для разведения войск

9 декабря в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года.
Lenta.ru 04:11
Единоборства

Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF

Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
REGNUM 04:19
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили 12 декабря в 02:38
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru вчера в 14:28
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

РБК 04:04
Происшествия

Во Владивостоке дрифтер повредил дорогостоящую новогоднюю фигуру

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Политика

Польша предупредила о последствиях попыток сделать из России врага

Любые попытки сделать из России врага могут выйти Польше боком.
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Гаджеты

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
Здоровье

Росстат: почти половина россиян имеет лишний вес

По данным Росстата, лишний вес имеет почти каждый второй житель страны. Избыточная масса тела зафиксирована у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
МордовМедиа 12 декабря в 07:16
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru 11 декабря в 23:44
Спорт

Конькобежец Кулижников победил на 1000 м на этапе Кубка мира в Японии

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту.
ТАСС Спорт 03:06
Происшествия

Петербурженка пыталась выбросить из окна своего двухлетнего ребенка

По данным МВД, в полицию поступило сообщении о невменяемой женщине, которая выбрасывает вещи из окна пятого этажа, держа на руках маленького ребенка.
Газета.Ru вчера в 07:13
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
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