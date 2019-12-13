Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.

Политика В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.

Политика Сенат отложил рассмотрение суперсанкций в отношении России Законопроект DASKA предполагает введение новых жестких санкций в отношении России, в первую очередь запрета на сделки с ее новым суверенным долгом.

Политика Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.

Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.

Политика Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД).

Шоу-бизнес Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Музыка YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Политика Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору чая 15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.

Политика Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.

Спорт Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.