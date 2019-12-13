Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы13 декабря в 10:05

Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

ПРАЙМ13 декабря в 13:47

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Происшествия

Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Российская газета 08:22
Политика

Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки.
Вести.Ru 06:03
Общество

В Москве 19 декабря может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве днем ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник и среду - 2-4 градуса тепла, а в четверг - 3-8 градуса тепла.
ТАСС 08:15
Политика

В Кремле назвали условие решения конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский может решить конфликт в Донбассе, если проявит необходимую силу воли, авторитет и доминирование на политической арене на Украине.
РИА Новости 08:31
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Политика

Сенат отложил рассмотрение суперсанкций в отношении России

Законопроект DASKA предполагает введение новых жестких санкций в отношении России, в первую очередь запрета на сделки с ее новым суверенным долгом.
Вести.Финанс 12 декабря в 09:28
Политика

Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Радио Sputnik 06:10
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Российская газета 07:15
Политика

Бородай: за пять лет Союз добровольцев Донбасса стал серьезной силой

Социальная адаптация защитников Донбасса, информирование международной общественности о ситуации в регионе и военно-патриотическое воспитание молодежи стали ключевыми пунктами в повестке V съезда общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД).
ТАСС вчера в 11:30
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Шоу-бизнес

Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Радио Культура 13 декабря в 04:19
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Salt Mag 07:32
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Единоборства

Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245

Российский боец Петр Ян одержал победу над Юрайей Фэйбером нокаутом в третьем раунде на UFC 245 в Лас-Вегасе.
Sports.ru 04:15
Армия и оружие

США выведут треть военных из Афганистана

News.ru вчера в 17:49
Общество

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Интерфакс 07:35
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com 13 декабря в 09:32
Происшествия

Тверской депутат устроил дебош в ночном клубе

Газета.Ru 07:45
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Спорт

Сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали ЧМ

Женская сборная России по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который в настоящее время проходит в Японии.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Спорт

Россия опротестует решение WADA о запрете выступлений под национальным флагом

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить российским спортсменам выступать под флагом России будет включено в апелляцию, которая будет направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
RT на русском 08:15
Общество

Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 04:32
Политика

Путину показали «КамАЗ» будущего

Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Sibnet Новости вчера в 06:34
Интернет

Россияне сильно рискуют при подключении к бесплатным сетям Wi-Fi

Компания Eset провела исследование и установила, что публичные бесплатные сети Wi-Fi могут быть опасны для сохранности личных данных.
Экономика сегодня 11 декабря в 23:48
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении блокадницы мужчину

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в избиении и ограблении 92-летней соседки по коммунальной квартире, жительницы блокадного Ленинграда.
РБК 07:47
Биатлон

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии

Норвежка Тириль Экхофф завоевала золото в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
РИА Новости 06:33
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Культура

Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского

Экспресс газета вчера в 16:10
Как работают Яндекс.Новости?
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