Экономика

Вслух.РуВслух.РуСегодня Банк России снизил ключевую ставку

Сегодня Совет Директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых. По прогнозам Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020 составит 3,5-4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Самолет Ан-148 после взлёта вынужден был вернуться в аэропорт Иркутска из-за трещины в лобовом стекле.
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Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала.
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Впервые «Google» озвучил размер отснятой территории Земли для своих сервисов

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«Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

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Песков назвал причины демонизации России в США

Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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