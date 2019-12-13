Экономика
Вслух.РуСегодня Банк России снизил ключевую ставку
Сегодня Совет Директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых. По прогнозам Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020 составит 3,5-4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых
Эхо Москвы13 декабря в 10:05
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Происшествия
ФСБ работает с экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственно-оперативные мероприятия в отношении бывшего руководителя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимира Рублевского.
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