Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,25%. Такой шаг предсказывало большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Самое непредсказуемое решение: что заставило ЦБ снизить ставку в пятый раз подряд

Forbes13 декабря в 05:30

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35
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Политика

Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
Ruposters.ru 13 декабря в 03:25
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 04:59
Музыка

Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
URA.Ru вчера в 11:17
Политика

Россия ответила на идею Японии забрать все Курильские острова

Lenta.ru 04:41
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com 13 декабря в 09:32
Общество

Прическа по гороскопу: какой цвет волос принесет знакам Зодиака успех

Астрологи рассказали, какой выбор будет правильным и принесет знакам Зодиака успех. Для Овна идеально подходят яркие оттенки волос.
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Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Спорт

Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru 13 декабря в 05:24
Футбол

«Десна» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 15 декабря 2019 года

«Десна» Черниговская «Десна» успешно провела стартовый отрезок чемпионата Украины, благодаря чему расположилась на третьей строчке в турнирной таблице с 33 очками.
LiveSport.ru вчера в 15:00
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Происшествия

Во Владивостоке дрифтер повредил дорогостоящую новогоднюю фигуру

REGNUM 03:57
Общество

Рекордных показателей достигла в России убыль населения

За 11 лет рекордных показателей достигла убыль населения России. Она не восполняется мигрантами, отмечает Росстат.
Цензуры.Нет 13 декабря в 01:22
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Политика

Кремль заявил о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

РБК 03:23
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7

До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
Дни24 13 декабря в 10:50
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Армия и оружие

Индия может приобрести сотни российских истребителей

В первую очередь речь идет о хорошо знакомым индийским военным МиГ-29 и Су-30МКИ.
ГЛАС.RU 05:35
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
RT на русском 00:13
Спорт

Непряева стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе.
Матч ТВ вчера в 09:42
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Единоборства

Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Lenta.ru 01:41
Единоборства

Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF

Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
REGNUM 04:19
Политика

В России предсказали венесуэльские беспорядки

Национальный центр управления обороной (НЦУО) России за два месяца до начала беспорядков в Венесуэле предсказал, как будут развиваться события в латиноамериканской стране.
Lenta.ru 05:24
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