Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Юрий Коптелов: «Ключевая ставка ЦБ — не более чем „красивая цифра“ в составе отчетов»

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

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Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК 14 декабря в 17:28
Общество

Глава Якутии обратится к депутатам республики с посланием

Главы Якутии Айсен Николаев 16 декабря огласит послание депутатам Госсобрания республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:27
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa 14 декабря в 02:52
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Футбол

Украинский футболист Зозуля расплакался из-за оскорблений фанатов

Известия вчера в 23:50
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
РИА Новости вчера в 21:21
Музыка

Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
News.ru вчера в 19:33
Космос

Неожиданное открытие: Астрономы доказали, что Вселенная замкнута

Новое неожиданное открытие сделали ученые-астрономы и доказали, что наша Вселенная замкнута.
Ugpressa.ru вчера в 22:55
Космос

Илон Маск отправит марихуану и кофе на МКС

Космический шаттл SpaceX планирует в марте 2020 года отправить на МКС партию семян марихуаны и зерна кофе.
МИР 24 12 декабря в 17:20
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру вчера в 09:18
Политика

Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер объяснил, почему Брюссель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину.
Известия вчера в 18:55
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM вчера в 05:40
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:29
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета вчера в 10:57
Музыка

Forbes озвучил самые популярные клипы десятилетия

Forbes привел список самых популярных музыкальных видео по просмотрам YouTube пользователей. Победителем в рейтинге стали Luis Fonti ft.
Piter.tv 14 декабря в 05:33
Фигурное катание

Тутберидзе ответила на критику Плющенко стихами Цветаевой

Экономика сегодня вчера в 17:47
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:56
Наука

«Естественная» продолжительность жизни человека составляет 38 лет

Ugpressa.ru 13 декабря в 14:21
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета вчера в 22:32
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС вчера в 01:28
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Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру

За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
ProstoProSport вчера в 12:44
Шоу-бизнес

«Все на одно лицо»: Алсу перепутали с Ольгой Бузовой

Популярная певица Алсу появилась на публике в новом образе. Поклонники сравнили артистку с известной телеведущей Ольгой Бузовой.
Дни.ру 00:30
Технологии

Ученые уменьшили атомный реактор в 100 раз

Ferra вчера в 22:34
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
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Биатлон

Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

РИА Новости вчера в 11:55
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Жители Костромы создали вездеход

В Костроме создали необычный вездеход, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 20:39
Технологии

Со дна Черного моря поднимают бомбардировщик времен ВОВ: эксклюзивные кадры

Советский пикирующий бомбардировщик поднимают со дна Черного моря в эти минуты специалисты экспедиции подводных работ особого назначения.
ТК Звезда вчера в 19:34
Авто

В Башкирии пройдет распродажа арестованных автомобилей

В Уфе после новогодних праздников пройдут два аукциона по продаже имущества, изъятого у жителей Башкирии за долги.
UfaTime.ru вчера в 19:45
Общество

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
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