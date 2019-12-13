Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

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Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвывчера в 10:05
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
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В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

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Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
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МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

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Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

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В Японии хотят потребовать возвращения всех Курильских островов

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В ближайшие дни в европейской части России температура воздуха превысит обычные для середины декабря значения на пять-восемь градусов.
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Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры

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В США заявили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которая разрабатывается корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.
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В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье.
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Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva

В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
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Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
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Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
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В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

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ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
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В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
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«Барселона» не сумела обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры

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Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
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