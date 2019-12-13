Экономика
РБКЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
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Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Гаджеты
Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой
Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Общество
Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов
Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Здоровье
В сахалинском реабилитационном центре осваивают «бережливые» технологии
С помощью "бережливых" технологий в сахалинском реабилитационном центре повысили качество услуг.
Общество
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Общество
Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим градоначальником, передаёт корреспондент РИА Новости.
Экономика
20 лет эпохи Путина: Налоги выросли на 70%, услуги ЖКХ подорожали в 27 раз
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин посетовал президенту Владимиру Путину, что расход бюджета уходящего года не исполнен почти на 1трлн. рублей.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Наука
Социальные связи способствуют долголетию макак
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Армия и оружие
Песков назвал испытание США ракеты сломом ДРСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое недавно было проведено США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видеоклипов в период с 2010 по 2019 год.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Хоккей
Идея провести матч НХЛ в России принадлежала Овечкину
Идея провести матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России принадлежала нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину, сообщает The Washington Post.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
В нацсовете при Путине отреагировали на задержание Чубарова в Румынии
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Происшествия
Люди пострадали при взрыве в жилом доме в Германии
Взрыв произошел в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург в центральной части Германии. Ранения получили как минимум 25 человек.
Единоборства
Александр Волков назвал трусом Фрэнсиса Нганну
Российский тяжеловес Александр Волков выразил недоумение по поводу организации поединка между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, обвинив камерунца в том, что он снова уклонился от встречи с ним.
Политика
Тобрук призвал ООН не признавать сделку Турции и террористов ПНС Ливии
Парламент Ливии обратился в ООН из-за заключенного между Турцией и террористами ПНС Ливии соглашения, сообщил глава Комитета по иностранным делам ливийской палаты представителей Юсеф аль-Акури 12 декабря.