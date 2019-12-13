Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Спорт
Конькобежец Кулижников победил на 1000 м на этапе Кубка мира в Японии
Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту.
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил реабилитацию
Малыш Ваня Фокин из Магнитогорска, о котором узнала и за которого переживала вся страна после взрыва многоэтажки на проспекте Карла Маркса, прошел очередной курс реабилитации в челябинской областной больнице, в эти выходные он уже в родительском доме и встретит в нем Новый год.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли территорию ДНР
Политика
Франция запросила у России останки генерала Наполеона
В ноябре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что Москва готова передать Парижу найденные под Смоленском останки соратника Наполеона генерала Гюдена, если французская сторона выразит соответствующее желание.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Шоу-бизнес
За здоровье тяжело больной Анастасии Заворотнюк молятся в монастырях
Семья актрисы рассказала о поддержке людей со всего мира. Больная раком Заворотнюк является верующим человеком.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования
Третьей финишную черту пересекла ещё одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Наши девушки провели не лучшую гонку.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Политика
Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью телеканалу "Россия 1" в кулуарах саммита нормандской четверки.
Музыка
Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»
Телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.