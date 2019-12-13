Экономика

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

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Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
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Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
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На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
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Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
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Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития

Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое сразу несколько источников "Ъ" связывают с интересами опального украинского бизнесмена Сергея Курченко.
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В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx

Конфликт Rambler и Nginx может стать плохим сигналом для программистского сообщества, заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.
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СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

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Обновление: президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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Женская сборная России уступила в полуфинале ЧМ по гандболу

Женская сборная России по гандболу в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Японии, проиграла команде Нидерландов.
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Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
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Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
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В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа

Белый дом ограничил число лиц, которые имеют доступ к прослушке телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами.
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В тюменском наркодиспансере произошел пожар

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
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Российский космический корабль «Орел», который предназначен для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее установленной документом Роскосмоса нормы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы РКК «Энергия».
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
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