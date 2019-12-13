Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора. В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.
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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

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Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

Банк России обозначил потенциал снижения ключевой ставки в 2020 году

ПРАЙМвчера в 13:47
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В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что в ближайшие дни будет выписан ордер на арест Эво Моралеса, подавшего в отставку с поста главы южноамериканского государства.
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Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
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На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Общество

Ритейлеры рассказали о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

Спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих смартфонов, этому способствуют программы рассрочки и trade-in, рассказали «РИА Новости» ритейлеры электроники.
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Армия и оружие

Невидимая защита: в России отмечается День Радиотехнических войск

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Политика

Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в подготовке теракта

Газета.Ru 17:29
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В России раскрыли новый канал утечки персональных данных

Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
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Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

РБК 19:08
Происшествия

В Поронайске горит деревянный дом

В Поронайске загорелся одноэтажный деревянный дом. Как сообщает соавтор ИА Sakh.com, возгорание произошло в переулке Советском.
Сахалин.Инфо 20:46
Политика

В США спрогнозировали скорое прекращение процедуры импичмента Трампа

Сенатор США Линдси Грэм в эфире телеканала CNN выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
RT на русском 17:05
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 00:42
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Армия и оружие

Новая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Газета.Ru 20:31
Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
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Космос

В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»

Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Кино

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
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Тухель: Мбаппе любит показывать своё разочарование

Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него.
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Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
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На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru вчера в 09:56
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Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»

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Московский школьник случайно выстрелил из отцовского пистолета и погиб

Московский девятиклассник случайно выстрелил из отцовского боевого пистолета и погиб.
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Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
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Составлен список самых странных рождественских подарков в США

По мнению авторов списка, традиционными для США подарками на Рождество являются, к примеру, свитеры с оленями, снежинками, а вот одеждой с изображениями знаменитостей американцев все еще можно удивить.
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Армия и оружие

Чехия купила в США вертолёты «для противодействия России»

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«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия 13:49
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