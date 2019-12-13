Экономика

ТАССТАССБанк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

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Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Финальный трейлер «Ведьмака» опубликовали в Сети

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Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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Хет-трик Коутинью помог «Баварии» разгромить «Вердер»

Мюнхенская "Бавария" одержала разгромную победу над бременским "Вердером" в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:57
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В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии

Известия вчера в 21:47
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С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину

Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Piter.tv вчера в 04:35
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Дочке Веры Брежневой исполнилось десять лет

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась с подписчиками в соцсети Instagram радостным событием: ее младшей дочери Саре исполнилось десять лет.
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Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
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"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в своем стартовом матче выставочного турнира в Саудовской Аравии.
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YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
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Клуб Бекхэма может купить двух футболистов «Зенита»

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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Политика

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти.
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На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
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Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
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Авто

Названо лучшее время для покупки нового автомобиля

Всего несколько лет назад самым выгодным временем для покупки нового автомобиля считался январь месяц, так как у дилеров оставался приличный запас прошлогодних машин, на которые предоставлялись существенные скидки лишь по одной причине - 1 января эти авто по ПТС становились старше на год.
Новые автомобили вчера в 23:46
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