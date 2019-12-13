Экономика
ТАССБанк России понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых
Эхо Москвы13 декабря в 10:05
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Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
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Общество
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Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
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