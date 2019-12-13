Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Общество
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Политика
Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы
Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя
Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Музыка
Шнуров набросился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Происшествия
В Чили объявлен траур по погибшим на военном самолёте
Происшествия
Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
Трамп считает, что США и Китай близки к заключению торговой сделки
США и Китай очень близки к заключению торговой сделки, сообщил в четверг в своем Twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп.
Общество
Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре
Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
Экономика
Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»
Да, 2019-й станет годом застоя.
Экономика
Трутнев вручил благодарность Путина Кожемяко
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Кино
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Политика
Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти
Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
Кино
Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Футбол
Моуринью предупредил Орье вести себя по отношению к нему подобающе
Если думаешь, что сможешь издеваться надо мной в социальных сетях, как это было в отношении некоторых прежних тренеров, то ты ошибаешься, — приводит Foot Mercato слова Моуринью.
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Армия и оружие
Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Музыка
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность в сценическим образе Верки Сердючки, порадовал поклонников новой композицией под названием Make It Rain Champagne.