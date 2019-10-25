с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Кино Судя по всему, «Ведьмак» действительно выйдет 17 декабря Дату должны подтвердить со дня на день Конвент MCM Comic Con London уже идет, и особое внимание на нем будет уделено «Ведьмаку» от компании Netflix.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Политика Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.

Политика Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, которая заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать восстановление суверенитета Украины над Крымом.

Общество В Барселоне вновь начались беспорядки В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Общество Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом для взрослых Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения взрослых.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.