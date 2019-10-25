Финансы
ТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газета25 октября в 06:52
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Общество
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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В турнирной таблице «Реал Сосьедад» (19 очков) обошел мадридские клубы «Реал» (18) и «Атлетико» (19) и уступает только «Барселоне» (19).
Общество
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На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Происшествия
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Футбол
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Кино
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Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
Футбол
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Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.
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