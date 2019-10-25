Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
Читать в источнике
Комментировать313
Эльвира Набиуллина
Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50
с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении
 отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались.
Коммерсантъ07:19

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,5%

RT на русском13:04

МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки

ТАСС12:48

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

REGNUM06:53

Банк России ожидаемо понизил ставку на 0,5%

Единый банк09:16

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:09

Прогноз по инфляции на 2020 год говорит о возможности продолжения снижения ставки ЦБ до 5,75%

Finam.Ru08:00

Ставка по кредитам ЦБ в рамках безотзывных кредитных линий уменьшена до 8,25% годовых

Банки.ру10:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Политика

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
RT на русском 13:46
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве

Газета.Ru 12:24
Культура

Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»

Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Peopletalk 09:51
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Происшествия

Названо имя солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

News.ru 10:03
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Экономика

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Российская газета 12:23
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда 11:50
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес

Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак

Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Дни.ру 09:20
Гаджеты

IQOO представила серьезного конкурента Meizu 16T

Srnsk вчера в 11:16
Транспорт

Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро

Минтранс прорабатывает вопрос об установке на станциях метрополитена в российских городах фандоматов, куда пассажиры смогут сдать пластиковую или алюминиевую тару и получить бонус на проезд, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 12:25
Политика

Медведев призвал губернаторов не дистанцироваться от «Единой России»

Премьер-министр России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал кандидатов-самовыдвиженцев в губернаторы, которых поддержала партия, не дистанцироваться от неё.
RT на русском вчера в 10:42
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество

Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Кино

Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Lenta.ru 12:00
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Ученые выявили механизм, который делает раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Исследование опубликовано в MedicalXpress.
Piter.tv 23 октября в 05:21
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Кино

Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн

Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
КиноПоиск 08:04
Политика

Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки

Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".
РИА Новости 01:00
Политика

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Россия рада, что Соединенные Штаты освободят россиянку Марию Бутину.
Известия 11:45
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Тамара Семина: «Алибасову от Федосеевой-Шукшиной нужен только пиар»

StarHit.ru 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное