с чего всё началось

Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Происшествия Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Общество Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.

Общество Строители протестировали подсветку Крымского моста В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».