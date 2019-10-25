Финансы

REGNUMREGNUMЦентробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50
с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении
 отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались.
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