Финансы
REGNUMЦентробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора. Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.
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Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50
с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались.Коммерсантъ07:19
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Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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Мирча Луческу: «Ракицкий сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“»
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в стан сине-бело-голубых.
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Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда
Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге
Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге. Певица заболела и не приедет в столицу УрФО.
Общество
Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье
Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.
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Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
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В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Политика
Лавров надеется, что помилование норвежского шпиона не затянется
Господин Берг был осуждён по статье «Шпионаж», он подал прошение о помиловании, оно рассматривается, — цитирует Лаврова РИА Новости.
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
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Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
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Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
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Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Космос
В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид
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«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Общество
Строители протестировали подсветку Крымского моста
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
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Virgin Galactic расширяет возможности нового корабля SpaceShipTwo
В настоящее время у компании есть один космический корабль SpaceShipTwo, который называется VSS Unity, который выполнил два испытательных полета в суборбитальное пространство.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
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Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.