Финансы
ТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
Экономист назвал условия для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России
URA.Ru25 октября в 10:04
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Авто
Изменится способ расчета транспортного налога в РФ
Счетная палата РФ направила в правительство предложение изменить налоговое законодательство РФ, в частности, расчет транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей.
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Общество
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В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
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«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 вместо €25
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Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
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Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
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Политика
Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против Бутиной
Если бы Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры, считает посол России в США Анатолий Антонов.
Общество
Украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР
Суд в Кривом Роге признал местного жителя виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» за ношение футболки с гербом СССР.
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
Политика
Весь мир увидел виновных в срыве Минских соглашений – МИД РФ
Благодаря высказанным лидером «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким угрозам весь мир увидел истинно виновных в блокировании выполнения Минских соглашений.
Технологии
Поисковик Google ожидает крупное обновление
Смысл обновления объяснили в самой компании. Специалисты научили поисковой алгоритм связывать слова друг с другом.
Происшествия
Стали известны детали расстрела солдат в воинской части в Забайкалье
По данным военного ведомства, солдат мог открыть огонь из-за нервного срыва, вызванного некими личными обстоятельствами.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Происшествия
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Наука
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Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
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Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
Политика
Кремль перенес губернаторские отставки
По словам источника, предполагаемые отставки губернатора Еврейской автономии Александра Левинталя и главы Камчатки Владимира Илюхина тоже перенесены на весну.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Политика
Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Комментируя ситуацию Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчеркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
Политика
Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «буханки»
Очередной пост посвящен уникальному автодому, который разработали на базе «буханки» — УАЗ-452.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Общество
В ноябре россиян ждут длинные выходные
В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.