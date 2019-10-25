с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Происшествия В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП на Алтае Авария с микроавтобусом унесла жизни восьми человек на Алтае; еще несколько пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в больнице.

Авто Представлен Volkswagen Golf нового поколения Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Кино В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.

Происшествия Россиянку нашли мертвой на вьетнамском пляже На пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме найдено тело россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету VN Express.