Финансы
ТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
«Самое неожиданное – масштаб пересмотра прогноза инфляции». Эксперты о резком снижении ставки ЦБ
Ведомости25 октября в 08:11
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