Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Происшествия Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.

Общество Названы параметры новой накопительной пенсионной системы Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Происшествия Рязанский священник избил свою жену Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.

Общество Украинца осудили за футболку с гербом СССР Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Киберспорт В сеть утекли изображения Overwatch 2 и Diablo 4 Что касается Diablo 4, то концепты для игры показали Лилит — королеву суккубов и дочь Мефисто. А постер для Overwatch 2 — Трейсер.