Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

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Поиск пропавшего в Пермском крае самолета приостановлен

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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
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