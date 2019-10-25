Финансы
Свободная ПрессаЦентробанк понизил ключевую ставку сразу на полпроцента
Центробанк 25 октября принял решение с 28 числа снизить ключевую ставку сразу на 0,50 пункта с 7% годовых до 6,50%. В заявлении Банка России отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, а инфляционные ожидания продолжают снижаться.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
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Lenta.ru вчера в 20:03
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Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
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Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood.
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
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