Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Экономика Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.

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Политика Джордж Сорос назвал своего фаворита на пост главы США Финансист и миллиардер Джордж Сорос раскритиковал американского лидера Дональда Трампа и назвал наиболее достойного, на его взгляд, претендента на должность президента страны.

Фигурное катание Трусова и Ханю вместе исполнили параллельный четверной тулуп в Канаде Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в одиночном катании и россиянка Александра Трусова исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (Канада).

Происшествия Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Общество Виктор Кувайцев стал зампредом правительства Пензенской области Иван Белозерцев подписал соответствующее распоряжение Бывший мэр города Виктор Кувайцев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области.

Культура Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.

Политика Свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме.