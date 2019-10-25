Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить268
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
Подробнее о событии
Показать все источники
МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Экономика
Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Экономика
Четверть жилья в Москве будет построена за счет городского бюджета
Например, в предыдущие три года Москва ввела за свой счет 940 000 кв. м. Большая часть запланированного жилья – 2,8 млн кв. м – будет построена по программе реновации, уточнил представитель стройкомплекса Москвы.
Политика
Джордж Сорос назвал своего фаворита на пост главы США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос раскритиковал американского лидера Дональда Трампа и назвал наиболее достойного, на его взгляд, претендента на должность президента страны.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
ЦБ отозвал лицензию у крупнейшей дальневосточной страховой компании «Стерх», говорится в сообщении на сайте регулятора.
Фигурное катание
Трусова и Ханю вместе исполнили параллельный четверной тулуп в Канаде
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в одиночном катании и россиянка Александра Трусова исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (Канада).
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Армия и оружие
Украинские боевики на границе с ЛНР намерены «стоять до конца» — СМИ
Боевики заявили, что «готовятся» и пообещали «стоять до конца».
Авто
В Сети показали, как НИВА ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Общество
МВД завело дело из-за интервью детей с геем на YouTube
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Происшествия
Недалеко от школы в Ленинском районе нашли труп мужчины
В Ленинском районе Саратова недалеко от школы и детского сада случайные прохожие обнаружили труп мужчины.
Общество
Виктор Кувайцев стал зампредом правительства Пензенской области
Иван Белозерцев подписал соответствующее распоряжение Бывший мэр города Виктор Кувайцев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области.
Культура
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина поделилась редким фото с дочерью и сыном
В 2017 году певица даже назвала Андрея «человеком года» для себя. Конечно, уделяет Полина внимание и дочери.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
Шоу-бизнес
Участница «План Б» раскрыла роман с голливудским актером
Возлюбленный оказался вдвое старше. Реалити шоу «План Б» в самом разгаре, после кастинга в столице участники прилетели на остров Бали.
Политика
Свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что свыше 30 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта по упрощенной схеме.
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
В Челябинской области задержан глава Нагайбакского района
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Происшествия
В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.