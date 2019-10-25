Финансы
Газета Республика БашкортостанЦентробанк снизил ключевую ставку
Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газета25 октября в 06:52
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