с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России на сегодняшнем заседании Совета директоров решил снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, разослала сообщение пресс-служба Нацбанка Башкирии.

Общество Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Происшествия В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери Ребенок подозревается в убийстве матери в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Происшествия Очевидец: Перед ЧП в камере на Ивана Вшивкова надели наручники 40-летний мужчина рассказал, что Вшивков вел себя агрессивно, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.

Здоровье Врачи предупредили об опасности томатного сока Зачастую производители не указывают количество соли, а потому гипертоникам лучше всего избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.

Фигурное катание Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде Россиянка Александра Трусова установила два новых мировых рекорда на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.

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Здоровье Главные признаки алкоголизма назвал нарколог Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.

Происшествия В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.

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Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

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