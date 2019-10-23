Финансы
Газета.RuЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что такое снижение произошло впервые с декабря 2017 года на 0,5 процентных пункта.
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Мы видим, что наша ключевая ставка не просто может быть снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНакануне.Ru 22 октября в 18:02
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Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 07:02
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия
Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья
RT на русском 08:12
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
В Харькове возле супермаркета произошла перестрелка
В Харькове на парковке супермаркета произошла перестрелка, сообщило 25 октября издание «Новое время».
REGNUM 08:12
Гаджеты
IQOO представила серьезного конкурента Meizu 16T
Srnsk вчера в 11:16
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд в TikTok
Южнокорейская музыкальная группа BTS из Сеула, сформированная в 2013 году и состоящая из семи человек, установила новый мировой рекорд в социальной сети TikTok.
REGNUM 08:26
Финансы
Риск дефолта в России сократился до минимума с 2007 года
Кредитный риск России сократился до 74 пунктов, что является минимумом с ноября 2007 года.
Газета.Ru 06:34
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
Туристка ищет влюбленных, чья помолвка случайно попала на ее снимки в Риме
Студентка из Канады Алисия Савар-Уилле разыскивает влюбленную пару, чья помолвка произошла за ее спиной, когда она позировала возле фонтана Треви в Риме, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 16:52
Авто
Ford представит новый электрокроссовер на базе Mustang
Американская компания Ford готовит к премьере новый электрический кроссовер на базе своей модели Mustang.
Letnews.ru 05:11
Экономика
Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов
В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
Дума ТВ 06:28
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Общество
В Якутии добыли самый крупный за последние годы алмаз в 230 каратов
Российская газета 06:59
Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс вчера в 00:26
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Политика
Россия учтет активизацию присутствия НАТО в Норвегии
Россия учтет в своем военном планировании активизацию присутствия НАТО в Норвегии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.
РИА Новости 06:53
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
Общество
Информацию о покупке Норвегией SSJ-100 опровергли
Норвежская авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Газета.Ru 07:34
Хоккей
Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Вечерняя Москва 06:09
Политика
Путин не планирует встречаться с Бутиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с Марией Бутиной, которую депортируют из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:24
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина перенесла концерт из-за болезни
Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться 25 октября в конгресс-холле "Екатеринбург-экспо", перенесен на 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу концертной площадки.
Газета.Ru 04:06
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Экономика
«Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38%
Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2019 года выросла в годовом измерении на 38%, до 45 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%, до 4,4 млрд рублей.
Интерфакс 07:17
Здоровье
Российские врачи удалили женщине опухоль, проросшую из черепа в шею
Врачи из Кемеровской областной клинической больницы провели сложную операцию, удалив 72-летней женщине опухоль, которая проросла из черепа в шею.
РЕН ТВ 06:45
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20