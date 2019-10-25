Финансы
Российская газетаБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых. Настолько крупного одномоментного снижения ставки не было с декабря 2017 года.
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Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50
с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались.Коммерсантъ07:19
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Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов
Пятый канал 01:08
Происшествия
В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чечне установили и доставили в полицию участника конфликта в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.
Российская газета 06:56
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Общество
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 23 октября в 11:00
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество
В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»
Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Культура
Косторезы из 9 стран представят работы на фестивале в Магадане
Колыма Плюс 22 октября в 15:44
Политика
Путин не планирует встречу с Бутиной
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
ТАСС 07:33
Политика
Кремль прокомментировал идею отключать связь телефонным террористам
Речь об отключении связи с некоторыми странами для борьбы с телефонным терроризмом не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 08:11
Армия и оружие
СМИ опубликовали карту боевых действий в Латакии
NewInform вчера в 14:32
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество
Синоптики объяснили аномально теплую погоду в европейской части России
Необычно теплая погода в европейской части России связана с приходом на Восточно-Европейскую равнину влажного атлантического воздуха, сообщил портал "Метеовести".
РИА Новости 08:13
Политика
Победитель конкурса «Лидеры России» назначен замминистра энергетики РФ
В пятницу, 25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ.
REGNUM 07:41
Политика
Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
РИА Новости 06:57
Кино
Названы актеры-претенденты на премию «Оскар»
RuNews24.ru вчера в 11:16
Экономика
«Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38%
Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2019 года выросла в годовом измерении на 38%, до 45 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%, до 4,4 млрд рублей.
Интерфакс 07:17
Происшествия
Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США
Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США.
Ведомости вчера в 12:05
Недвижимость
Яровая предложила разрешить россиянам самим продавать ипотечное жилье
В случае, если гражданин воспользовался правом продать ипотечное жилье без проведения торгов, но не смог реализовать его, будет действовать типовая общая процедура, применяемая сейчас, заявила Яровая.
РБК 07:39
Происшествия
Почту у Казанского вокзала эвакуировали из-за подозрительной посылки
В почтовом отделении, расположенном возле Казанского вокзала в Москве, обнаружили подозрительную посылку.
RT на русском 06:30
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Футбол
Молодежка «Тамбова» забила семь мячей сверстникам из «Уфы»
Дублеры "Тамбова" легко разобрались с "Уфой", завершив матч со счетом 7:1. Для молодежи "Уфы" это шестое поражение подряд.
Bobsoccer 09:04