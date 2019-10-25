с чего всё началось

Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых. Настолько крупного одномоментного снижения ставки не было с декабря 2017 года.

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