Финансы
Российская газетаБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых. Настолько крупного одномоментного снижения ставки не было с декабря 2017 года.
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