с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Политика Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.

Хоккей «Тампа-Бэй» в овертайме проиграла «Нэшвиллу», у Кучерова передача В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Предаторз" в среду, 30 октября, примут "Чикаго", а "Лайтнинг" в тот же день на выезде сыграют с "Рейнджерс".

Общество Консультант СК: Расстрел караула мог быть избавлением для Шамсутдинова Криминалист Дмитрий Кирюхин, являющийся научным консультантом Следственного комитета России, предположил, что убийство восьми сослуживцев в воинской части под Читой могло быть для рядового Рамиля Шамсутдинова избавлением от издевательств, сообщает 27 октября издание Life.ru.

Наука Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.

Космос Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».