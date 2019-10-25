Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газетавчера в 06:52
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Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
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Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
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В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Предаторз" в среду, 30 октября, примут "Чикаго", а "Лайтнинг" в тот же день на выезде сыграют с "Рейнджерс".
Общество
Консультант СК: Расстрел караула мог быть избавлением для Шамсутдинова
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Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
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Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
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Наука
В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных
В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
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Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE
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Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
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