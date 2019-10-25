Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газетавчера в 06:52
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Фигурное катание
Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ на втором этапе Гран-при – турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна.
РИА Новости 17:48
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Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru 15:30
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
REGNUM 09:15
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру вчера в 03:05
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 24 октября в 04:30
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты 08:36
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Политика
Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии
Министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Взгляд.ру 16:51
Общество
Лоукостер «Победа» повышает цены на билеты из-за границы
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на вылет из зарубежных аэропортов на €5.
News.ru 17:31
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Здоровье
Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок
Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Политика
Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
Газета.Ru 18:02
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Политика
Лавров и Помпео обсудили обстановку в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону обстановку в Сирии.
Rambler News Service 11:05
Происшествия
В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения
В Великобритании 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Эссекса.
Интерфакс 14:42
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Армия и оружие
Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»
Украина признала неудовлетворительность технических характеристик своих малых артиллерийских катеров "Гюрза-М", поэтому их применение будет ограничено Азовским морем и реками.
Life.ru 22 октября в 19:24
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18