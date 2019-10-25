с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Фигурное катание Трусова обновила два мировых рекорда на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова обновила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ на втором этапе Гран-при – турнире Skate Canada, который проходит в канадском городе Келоуна.

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

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Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

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