Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.
Областная газета25 октября в 06:52

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Центробанк может еще раз снизить ключевую ставку в декабре

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Экономика

АСВ заберёт у экс-главы банка деньги от продажи жилья в Лондоне

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Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru вчера в 17:53
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Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Политика

Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.
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Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета вчера в 15:15
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК вчера в 18:50
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 25 октября в 03:22
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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

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RT на русском вчера в 20:43
Экономика

СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

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Макгрегор ответил отцу Нурмагомедова на предложение боя с Махачевым

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Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
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Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

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Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
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Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
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Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

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Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
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Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

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Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Авто

В Японии начал работу автосалон Tokyo Motor Show

Японские компании представляли электрические концепты – городские хэтчбеки Honda, беспилотники Toyota и компактные сити-кары Nissana.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Наука

В Коми нашли останки древнейшего предка всех наземных позвоночных

В Коми ученые обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости раннего тетрапода, говорится в научном журнале Nature.
Аргументы и Факты 24 октября в 11:02
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