с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Шоу-бизнес «Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Экономика СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Политика Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.