с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Армия и оружие Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти Ведомство со ссылкой на снимки космической разведки утверждает, что сирийская нефть «под надежной охраной военнослужащих США» активно добывается и массово направляется на переработку за пределы Сирии.

Фигурное катание Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

Политика Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.

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Происшествия Восемь человек погибли в ДТП на Алтае Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.

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Футбол ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы Футбольный клуб ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапа Лиги Европы, он потерпел поражение от ФК «Ференцварош» из Венгрии.

Политика На выборах президента Боливии побеждает Эво Моралес Президент Боливии Эво Моралес по результатам подсчета 99,81% голосов побеждает в первом туре президентских выборов в Боливии.

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Происшествия Попавший в ДТП на Алтае микроавтобус перевозил творческий коллектив Частный микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшийся с минивэном Nissan на трассе в Алтайском крае, вёз фольклорную группу «Сударушки» из местного Дома культуры на творческий фольклорный фестиваль.

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Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Шоу-бизнес Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA.

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