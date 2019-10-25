Финансы
URA.RuЦентробанк снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Центральный Банк России (ЦБ) понизил ключевую ставку до 6,5%. За 2019 год это уже четвертый раз, когда банк снижает ставку. Также впервые с 2017 года банк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, то есть на полпроцента, сообщает ТАСС.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 17:42
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Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
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Футбол
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Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом».
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В Сети показан гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta
"Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Новые автомобили 05:21
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:09
Происшествия
В Приморье прохожие спасли девочку от педофила
В приморском городе Артем прохожие спасли девочку от педофила. Накануне в полицию обратилась женщина.
Вести.Ru 06:21
Космос
Китай опубликовал новые снимки загадочного вещества с Луны
Хотя есть вероятность, что это просто отблески от гладкой поверхности.Yutu-2 изо всех сил пытался поближе познакомиться со странным объектом, но это давалось ему тяжело, так как вещество находилось на дне кратера.
Машины и Механизмы 08:01
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Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Sports.ru 12:41
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
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Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 12:15
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Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Wday.ru 08:36
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В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
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Политика
Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Марии Бутиной
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Единоборства
Макгрегор назвал Овечкина правильным русским мужиком
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился мнением о российском форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
RT на русском 11:44
Общество
«Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы
Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.
Rambler News Service 07:45
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Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета 21:17
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
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Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Разработанный NASA двигатель способен разогнаться до скорости света
Инженер NASA Дэвид Бернс изобрел двигатель, который может разогнаться до 99% скорости света.
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Здоровье
Нарколог назвал четыре главных признака алкоголизма
Психиатр-нарколог Михаил Зобин рассказал об основных симптомах алкоголизма и объяснил разницу между здоровым человеком и человеком, не способным контролировать свое желание выпить.
Профиль вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Гаджеты
Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE
Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.
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Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток»
В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.
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Тамара Семина раскритиковала брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной
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Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
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