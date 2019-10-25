Финансы

URA.RuURA.RuЦентробанк снизил ключевую ставку четвертый раз за год

Центральный Банк России (ЦБ) понизил ключевую ставку до 6,5%. За 2019 год это уже четвертый раз, когда банк снижает ставку. Также впервые с 2017 года банк снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, то есть на полпроцента, сообщает ТАСС.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 17:42

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