с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Футбол «Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Политика Бутину освободили из американской тюрьмы Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.

Гаджеты Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10 Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.

Общество Стала известна концепция новой пенсионной системы Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Происшествия Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек Семь человек, по уточненным данным, погибли, девять пострадали в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Фигурное катание Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.

Единоборства Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде».

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Культура В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос» На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

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Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

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