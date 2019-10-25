Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП на Алтае Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.

Наука Ученые создали модель разряда перед сверхзвуковым самолетом Ученые из МФТИ вместе с коллегами из Принстонского университета построили модель взаимодействия высоковольтного стримерного разряда с ударной сверхзвуковой волной.

Происшествия В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.

Футбол Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.

Общество Синоптики сообщили о ночных заморозках, гололедице и снеге в Москве На следующей неделе в Москве ожидаются ночные заморозки, гололедица, снег, температура воздуха опуститься до нуля.

Общество Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток» Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.

Футбол Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева Или Соболев перейдет в один из столичных клубов, раскрутится там, и уже потом его отправят на газоны клуба-середнячка европейских чемпионатов.

Политика В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8 В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же воссоздание G8 «при условии включения в неё России».

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Фигурное катание Трусова: Очень хочу делать четверной в короткой программе Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей не нравятся правила, согласно которым женщинам нельзя исполнять четверные прыжки в короткой программе.

Армия и оружие Российские С-400 применили на учениях в Сербии Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Политика Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу Адвокат бывшей жены Тарасовой подчеркнул, что, вероятно, Тарасов остался недоволен предыдущим решением суда и решил сделать все, чтобы размер выплат все-таки уменьшился.