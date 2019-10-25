Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
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Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
RT на русском 04:36
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Футбол
СМИ: ЦСКА планирует приобрести защитника «Рубина»
Вечерняя Москва вчера в 10:15
Наука
Ученые создали модель разряда перед сверхзвуковым самолетом
Ученые из МФТИ вместе с коллегами из Принстонского университета построили модель взаимодействия высоковольтного стримерного разряда с ударной сверхзвуковой волной.
Индикатор 05:01
Политика
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала с дынями
Свободная Пресса 24 октября в 23:55
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.
ТАСС вчера в 06:51
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Новые автомобили 24 октября в 23:48
Футбол
Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
В конце первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за нарушение правил в исполнении запасного игрока.
Бомбардир.ру 03:36
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Синоптики сообщили о ночных заморозках, гололедице и снеге в Москве
На следующей неделе в Москве ожидаются ночные заморозки, гололедица, снег, температура воздуха опуститься до нуля.
Газета.Ru 03:54
Гаджеты
RED закрывает проект по выпуску голографических смартфонов Hydrogen
MobiDevices вчера в 05:57
Происшествия
Смертный приговор за убийство ребёнка вынесен в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:27
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Футбол
Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева
Или Соболев перейдет в один из столичных клубов, раскрутится там, и уже потом его отправят на газоны клуба-середнячка европейских чемпионатов.
ODDS.ru вчера в 06:44
Политика
В США выступили против выделения средств на поддержку воссоздания G8
В конгрессе США предлагают запретить выделение средств на содействие участию РФ в заседаниях G7 или же воссоздание G8 «при условии включения в неё России».
RT на русском 01:05
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Фигурное катание
Трусова: Очень хочу делать четверной в короткой программе
Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей не нравятся правила, согласно которым женщинам нельзя исполнять четверные прыжки в короткой программе.
Нева Спорт 01:25
Армия и оружие
Российские С-400 применили на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском вчера в 07:16
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую супругу
Адвокат бывшей жены Тарасовой подчеркнул, что, вероятно, Тарасов остался недоволен предыдущим решением суда и решил сделать все, чтобы размер выплат все-таки уменьшился.
Дни24 01:45
Музыка
Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»
В пятницу, 25 октября 2019 года, в эфир Первого канала вышла очередная серия «слепых прослушиваний» восьмого сезона шоу «Голос».
Пензенская правда вчера в 17:21