Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Читать в источнике
Оценить264
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Сеть российских ресторанов отказалась считать Крым частью России
Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Взгляд.ру 14:33
Культура
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
РИА Новости 12:26
Гаджеты
Новый смартфон Redmi Note 8T получит модуль NFC
Xiaomi готовится представить новый вариант Redmi Note 8, но только с модулем NFC.
The GEEK 13:56
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
Вести.Ru 14:05
Происшествия
СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости 24 октября в 10:20
Происшествия
В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах
Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Транспорт
Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Комсомольская правда 01:27
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
РЕН ТВ вчера в 18:34
Происшествия
В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 09:17
Фигурное катание
Навка: Загитова является самой крутой фигуристкой
По словам Навки, на сегодня Загитова является самой крутой фигуристкой, она единственная, у кого есть все победы на всех соревнованиях.
Нева Спорт 12:29
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Происшествия
Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины
Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Петербургский дневник 14:45
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Футбол
Головин помог «Монако» одолеть «Нант»
"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Космос
В центре Млечного Пути может быть вход в другую Вселенную
Как уточнили специалисты, если червоточиной является черная дыра в центре Млечного Пути, то на соседние звезды будет влиять гравитация объектов с другого конца тоннеля.
ФедералПресс 24 октября в 08:16
Футбол
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Lenta.ru 24 октября в 14:47
Происшествия
СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
РИА Новости 13:54
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru вчера в 08:36
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Российская газета 11:08
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 24 октября в 00:38