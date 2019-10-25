Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Происшествия В Петербурге перекрыт крупный канал по ввозу в Россию антиквариата В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Спорт Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.

Единоборства Павлович победил нокаутом Грина на турнире UFC Fight Night 162 Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.

Общество В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке Акция в память о жертвах "Норд-Оста" проходит в Москве у Театрального центра на Дубровке, на ступенях выставили свечи по числу погибших, жители города несут цветы и игрушки к памятной доске, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.

Происшествия На борту пропавшего в Пермском крае самолета не было пассажиров Пропавший в Пермском крае легкомоторный самолет был без пассажиров, предварительно, на борту воздушного суда находился один пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.