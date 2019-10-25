Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
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Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
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ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Футбол
«Зенит» вылетел в Самару на матч с «Крыльями Советов»
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СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
Происшествия
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В Петербурге нескольких сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни заподозрили в получении взяток за то, что они закрывали глаза на ввоз в Россию антикварной мебели, картин, посуды.
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Авто
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Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир
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Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
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Экономика
АСВ заберёт у экс-главы банка деньги от продажи жилья в Лондоне
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Общество
В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
Акция в память о жертвах "Норд-Оста" проходит в Москве у Театрального центра на Дубровке, на ступенях выставили свечи по числу погибших, жители города несут цветы и игрушки к памятной доске, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
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Накануне сеть облетело фото, где дочка Веры Брежневой Соня Киперман позирует в крошечном черном бикини.
Общество
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Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
Происшествия
На борту пропавшего в Пермском крае самолета не было пассажиров
Пропавший в Пермском крае легкомоторный самолет был без пассажиров, предварительно, на борту воздушного суда находился один пилот, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Футбол
Мальдини: «Мы совершили ошибку, назвав цели „Милана“»
На команду были возложены большие ожидания, это естественно, но мы поторопились, когда назвали наши цели.
Политика
МИД Германии сообщил о временном характере операции Турции в Сирии
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Происшествия
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Политика
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Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.