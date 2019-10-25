Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить267
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газета25 октября в 06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Происшествия
В Армении два человека погибли при взрыве машины
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Общество
Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище Москвы в воскресенье, 27 октября, состоится открытие памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову.
Политика
Власти оценили план захвата Калининградской области Польшей и США
Вероятная потеря Калининградской области в результате потенциального военного конфликта между Россией и странами НАТО в Прибалтике является фантастическим прогнозом.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Единоборства
Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Космос
Космические спутники научат уворачиваться от столкновений
Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) намерены автоматизировать процесс уклонения спутников от столкновения с другими объектами и космическим мусором.
Шоу-бизнес
Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» пожать ему руку
Шоу-бизнес
Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
Наргиз, в свою очередь, заявила, что была «савраской, зарабатывающей бабло», который скачет по городам и весям в угоду продюсеру.
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Космос
Космос выходит на биржу: торги Virgin Galactic начнутся в понедельник
Торговля акциями компании Virgin Galactic на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) начнется в понедельник, 28 октября.
Общество
Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Футбол
Хет-трик Пулишича принёс «Челси» седьмую победу подряд
Матч 10-го тура лондонский «Челси» провёл в Бёрнли против одноимённой команды.
Авто
Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать
Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.