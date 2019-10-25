Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить266
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газета25 октября в 06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
«Самое неожиданное – масштаб пересмотра прогноза инфляции». Эксперты о резком снижении ставки ЦБ
Ведомости25 октября в 08:11
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру вчера в 06:44
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Наука
Новая жизнь: как будет работать искусственная матка и что она даст человечеству
Вес — меньше килограмма Выживаемость недоношенных детей непосредственно зависит от срока гестации и массы тела при рождении.
Хайтек вчера в 10:22
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Здоровье
В Тюменской области из-за гаффской болезни закрыли целое озеро
Znak.com вчера в 06:45
Здоровье
Антипрививочники угрожают Украине эпидемией полиомиелита
Эпидемия кори в Украине, зацепившая Россию и Европу, возникла по вине родителей, отказывающихся от вакцинации детей — процент непривитых граждан стал настолько высоким, что болезнь получила возможность свободно шагать по стране.
CBS Media 03:10
Происшествия
Более 4 тыс. японцев остались в эвакуационных центрах после тайфуна
Почти 4,5 тыс. жителей Японии по-прежнему находятся в эвакуационных центрах после того, как две недели назад на страну обрушился тайфун «Хагибис».
РБК 03:09
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru вчера в 18:37
Политика
Двойник Зеленского назвал вопрос, который хотел бы ему задать
Вечерняя Москва 02:25
Гаджеты
В сети опубликованы изображения наушников Apple AirPods
Поставщик чехлов ESR инициировал продажу своих изделий для новых футляров, из чего мы можем предположить, какой дизайн будет у AirPods Pro.
Anonsens вчера в 09:17
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Общество
«Ъ»: россияне заявили о нежелании давать в долг
Отмечается, что 7,5% россиян заявили, что им всегда вовремя возвращают деньги.
Газета.Ru 03:00
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Газета.Ru 25 октября в 18:00
Общество
Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
RT на русском 02:24
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
РБК 03:16
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Здоровье
Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления
Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы.
Алтапресс 03:01
Автоспорт
Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Мексики
РИА Новости 01:05
Общество
Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
В 334 тысяч долларов был оценен кардиган солиста группы Nirvana Курта Кобейна на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе.
Свободная Пресса 00:59
Общество
Более 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
RT на русском вчера в 17:15
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02