с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Футбол Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Происшествия В Алтайском крае объявлен траур по погибшим в ДТП В Алейском районе Алтайского края 28 октября объявлено днем траура по восьми погибшим в ДТП. Об этом сообщается на сайте губернатора края.

Общество Финляндия переходит на зимнее время В воскресенье Финляндия снова перейдёт на зимнее время, когда стрелки часов будут переведены на час назад.

Космос NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.

Политика Путин и Макрон обсудили договорённости России и Турции по Сирии «В соответствии с предварительной договорённостью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи», — заявили в Кремле.